Капленко рассказал, сможет ли «Локомотив» удержать лидерство в РПЛ

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сравнил «Локомотив» и «Зенит».

- После ничьей с «Зенитом» казалось, что «Химки» смогут дать бой и «Локомотиву» в Кубке России. Почему не получилось?

- «Локомотив» сейчас очень хорошо смотрится и заслуженно идет на первом месте в РПЛ. Они по делу нас обыграли.

- «Железнодорожники» смотрелись лучше, чем «Зенит»?

- Наверное, раз они идут на первом месте.

- Они долго продержатся на первой строчке, как думаете?

- Если говорить объективно, в очном противостоянии с «Зенитом» они вряд ли обыграют питерцев. Все-таки «Зенит» настраивается на такие встречи на сто процентов. Думаю, команде Галактионова будет тяжело удержать лидерство. Но в любом случае «железнодорожники» - молодцы. По игре хорошо смотрятся.

- Как вам дался переход в «Химки»?

- Легко. Я знал многих ребят. Меня очень хорошо приняли, а адаптация прошла быстро. С этим помог Захар Волков. Мы давно вместе выступаем за сборную Беларуси.

- Вы выступали за «Зенит». Следите за бывшей командой?

- Я играл в этой команде в 2018 году еще при Манчини. Тогда мы заняли пятое место в чемпионате. Но у меня там остались знакомые – Анатолий Тимощук, Андрей Мостовой.

Реклама

- Как вы относитесь к гегемонии одного клуба в РПЛ?

- Было бы интересно, если бы чемпионат выиграла другая команда. Но «Зенит» - топ-клуб. Будет ли борьба в этом году? «Динамо» сейчас хорошо смотрится, «Локомотив», «Краснодар». Думаю, борьба будет.

- В следующем туре у вас матч с ЦСКА. Сможете отнять очки у «армейцев»?

- Посмотрим. Тяжело будет, но мы постараемся выиграть.

Елена Григорьевская