Ненахов: «Это миф, что легионеры сильнее российских ребят, наша молодёжь это наглядно демонстрирует»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил о том, что «железнодорожники» прибавляют в игре.

- Показалось, что «Локомотив» просто не заметил «Химки» на поле.

- Видно, что мы прибавляем, уже сыгрались. У нас все ребята в обойме, включая запасных. Потихоньку кто-то кого-то начинает вытеснять из состава. Так что команда у нас на хорошем ходу, и дай бог, чтобы так продолжалось.

- Как воспринимаете лидерство? У кого-то колени начинают дрожать, а кому-то это наоборот прибавляет сил.

- Мы спокойно к этому относимся. Я еще перед началом сезона говорил, что надо научиться это делать. Мы это и показываем сейчас. Самое главное, чтобы внутри был хороший микроклимат. Мы и пытаемся это сделать. Сейчас все отлично.

- «Локомотив» несколько лет не выбивался в лидеры в таблице. Согласны с тем, что важен опыт, чтобы удержать первую строчку?

- Трудно сказать. Считаю, что все возможно. Возьмем «Байер» прошлого сезона. Команда тоже была молодая и при этом выиграла чемпионство. Так что все по силам.

- В следующем туре «Локомотив» примет «Краснодар» - грозу московских команд. «Динамо» в минувшие выходные «быки» не позволили взобраться на первое место. С настороженностью относитесь к этому сопернику?

- Конечно, будет тяжело. «Краснодар» - хорошая команда, с хорошими молодыми ребятами. Там есть и сильные иностранцы. Но у нас есть своя молодежь, свои лидеры. Будем бороться на поле, и стараться выиграть.

- Как вам удается с десятью россиянами в составе противостоять топам РПЛ, у которых на поле выходят сплошь легионеры?

- Это миф, что легионеры сильнее российских ребят. Наша молодежь это наглядно демонстрирует. Просто нужно больше работать. Мы как минимум ничем не хуже.

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- Батракова уже сравнивают с Лоськовым. Вы видите какие-то сходства?

- Батракова с кем только не сравнивали: с Глушенковым, Миранчуком, Лоськовым. Надо оставить парня в покое и не стоит ни с кем его сравнивать. Он делает свою историю. Он большой молодец.

Елена Григорьевская