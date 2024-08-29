Фаринья рассказал, с какими соперниками ему нравится играть больше всего

Защитник «Химок» Фаринья в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковом поражении «Локомотиву».

- После ничьей с «Зенитом» казалось, что «Химки» смогут дать бой и «Локомотиву» в Кубке. Почему не получилось?

- «Локомотив» провел очень хороший матч. Он играл с преимуществом во всех линиях. У нас состав претерпел сильные изменения по сравнению с прошлыми матчами, поэтому игра получилась тяжелая для нас.

- «Химки» сыграл уже со многими лидерами в этом сезоне. Наверняка видели эти матчи. Какая встреча больше понравилась?

- Я не принимал участие во всех этих играх, потому что чуть позже присоединился к команде. Но выходил на поле против «Зенита». Было видно, что у питерцев хороший уровень игры и команда тоже сильная. Но мне нравится играть против таких соперников. Для моего развития и карьеры это очень хорошо.

- Расскажите, как вы обживаетесь в команде, в Москве?

- Город очень красивый. Мне здесь нравится, жить комфортно. А что касается футбола, надо понять уровень команды, на что она способна. У нас есть много хороших вещей внутри коллектива, которые мне нравятся. В целом работаем хорошо.

- С кем-то из своих соотечественников в Москве уже познакомились из других клубов?

- Я знаю, что Москве есть много латинцев, но пока познакомиться не удалось. Думаю, это впереди. А так, конечно, языковой барьер никто не отменял, поэтому пока сложновато.

Елена Григорьевская