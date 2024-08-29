Баринов поблагодарил болельщиков «Локомотива»

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов в разговоре с журналистами поблагодарил болельщиков за поддержку в кубковом поединке с подмосковными «Химками».

«Скучаю по таким моментам», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча в Кубке России завершилась разгромной победой команды Михаила Галактионова со счетом 4:0. «Локомотив» набрал девять баллов и лидирует в своей группе.

В чемпионате России «железнодорожники» также находятся на первой позиции. «Железнодорожники» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко.