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Кубок России

Баринов поблагодарил болельщиков «Локомотива»

29 Августа 2024 • 07:23 Комментировать

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов в разговоре с журналистами поблагодарил болельщиков за поддержку в кубковом поединке с подмосковными «Химками».

«Скучаю по таким моментам», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча в Кубке России завершилась разгромной победой команды Михаила Галактионова со счетом 4:0. «Локомотив» набрал девять баллов и лидирует в своей группе.

В чемпионате России «железнодорожники» также находятся на первой позиции. «Железнодорожники» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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