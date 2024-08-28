Пименов: «Крылья» махнули на результат в игре с «Динамо»

Бывший российский форвард Руслан Пименов высказался о самарских «Крыльях Советов». Коллектив Игоря Осинькина проиграл разгромно в Москве вечером среды (1:5) в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.

«Думаю, они махнули на результат. Старались, но не до конца, были большие провалы. Возникло ощущение, что им Кубок не нужен от слова «совсем» и все мысли — о чемпионате, чтоб выправить там ситуацию», - рассуждает Пименов для телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что по итогу трёх прошедших туров у «крылышек» в Кубке абсолютный ноль в турнирной таблице в графе набранных очков и последнее место.

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