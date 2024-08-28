Артига: «С такими молодыми ребятами «Локомотив» заслужил победу»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Сегодня «Химки» проиграли. На ваш взгляд, почему? Что не получилось у «Химок» сегодня?

- Все очень просто. Во-первых, хочется поздравить «Локомотив», он очень хорошо начал сезон и успешно продолжает. С такими молодыми ребятами он заслужил победу.

- Много опасностей было во время стандартов у ваших ворот, много стандартов. Фактически каждый из них опасный. Почему эти моменты у «Локомотива» случались после угловых и штрафных?

- Сейчас нужно учиться и очень быстро, улучшаться при работе на стандартах, потому что, пожалуй, это моя единственная просьба к команде - чтобы исправить положение, нужно научиться хорошо работать на стандартах. Тем более что у нас сейчас осталось мало времени перед ЦСКА, а там присутствуют очень опасные игроки, которые могут отваливаться от опеки на стандартах и забивать голы.

- Было что-то, что вам понравилось сегодня в игре вашей команды?

- Всегда можно найти в игре позитивные и негативные стороны. Например, Капленко сегодня вышел и отыграл свой первый матч. Некоторые игроки тоже вернулись с восстановления, поэтому завтра сядем, посмотрим, проанализируем игру и посмотрим, сделаем выводы.

- Илья Берковский покинул поле из-за травмы и не мог наступать на ногу. Уже понятно, что с ним - голеностоп это или что-то другое?

- Да, для нас это проблема - травмы Берковского и Голубовича. Особенно учитывая то, что при переходах Берковский получал очень большую нагрузку и отыгрывал как в обороне, так и в атаке. Для нас это потеря.

- Пока непонятно, что с ним? Насколько травма тяжелая?

- Скорее всего, он вернется к нам после восстановления, после паузы на сборную. Да, скорее всего, он подвернул лодыжку и как минимум на неделю выбыл.