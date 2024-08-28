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Галактионов: «Очень большая работа внутри команды проводится, которая не видна»

28 Августа 2024 • 22:28 Комментировать
Локомотив Москва
4:0
Химки

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- После первого кубкового матча с «Ростовом» вы мне сказали, что выход на замену Ракова и его последующий гол - это то, что должны делать все молодые футболисты, так они должны доказывать претензии на свое место на поле. Молодые футболисты продолжают выходить у вас, дебютировать. Как вы их всех размещать теперь будете на поле?

- Конкуренция. Еще раз повторюсь, неважно, сколько тебе лет, неважно, какого ты статуса, если ты показываешь свой уровень на тренировках, если ты выходишь и делаешь результативные действия, значит, ты заслуживаешь того, чтобы выйти в следующем матче. Самое главный момент теперь - следующая реакция, когда ты забил, когда ты это принес, и последующая твоя работа. Чтобы не витать в облаках и не довольствоваться малым, а дальше и дальше продолжать то поступательное движение и доказывать место в первой команде.

- Пока вы всем этим довольны, последующим движением? Нет ли какого-то витания в облаках у кого-нибудь?

- Да нет, мы не даем этому случиться. Еще раз повторюсь, я уже говорил в СМИ, очень большая работа внутри проводится, которая не видна, это работа тренерского штаба и всего коллектива: игроков, персонала, который очень хорошо принял молодых футболистов. У нас очень чистая и здоровая раздевалка, поэтому когда надо, конечно, претензии ребятам высказываются. Когда надо поддержать и похвалить - всё заслуженно идет.

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Евро-Футбол.Ру,
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