Галактионов: «Когда ты выигрываешь, то хочешь выиграть следующий матч»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Хищник продолжает есть мясо?

- А что? Когда ты выигрываешь, то хочешь выиграть следующий матч. Выиграв его, стремишься к следующему, поэтому наш посыл - мы рады тому, что есть цель, надо к ней идти, есть ближайший матч, в воскресенье уже, и к нему надо готовиться. Поэтому эйфории никакой нет, сейчас ребятам сказали, надо правильно подойти к этому матчу, восстановиться и уйти на паузу на сборные в хорошем настроении.

- Сегодня от вас на скамейке было меньше эмоций, чем обычно, было меньше подсказок. Означает ли это, что в целом всем вы были довольны в этой игре?

- Всем, наверное, нельзя быть довольным. Понятно, что есть нюансы, которые требуют улучшения, но постарались отдать на откуп ребятам принятие решений, чтобы они в рамках тех требований, которые мы обозначили, сами принимали решения и не зацикливали их. В принципе, игра была под нашим контролем, и территориально и в целом, поэтому здесь таких особых эмоциональных вмешательств не требовала ситуация.

- Самошников и Тикнизян концовку матча провели на позициях левого и правого защитника. Давно такого не было. Что означали их перемещения туда?

- Означали? Всё очень просто. Марио Митай попросил замену, чуть-чуть подустал, поэтому Нара решили сместить, а замена Ненахова на Самошникову планировалась, поэтому распределили игровое время, чтобы оба получили игровую нагрузку, а Илья не забывал свою базовую позицию, потому что навыки тоже пригодятся. Вы видите, что по ходу матча мы можем перестраиваться в различные амплуа.