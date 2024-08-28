Молодёжь «Динамо» отгрузила пятёрочку «Крыльям» и забрала разгромную победу

«Крылья Советов» и «Динамо» Москва сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч третьего тура группового этапа состоялся 28 августа на стадионе «ВТБ Арена».

Уже который раз «Динамо» в скверном расположении духа после игры с «Краснодаром». В прошлый раз уступили 0:1 и отдали серебро, в этот раз после 0:1 упустили шанс возглавить РПЛ. В Кубке России ситуация тоже не фонтан, нужно исправляться после 0:3 со «Спартаком». В соперниках были «Крылья», который ровно такой же исход получили в матче с «красно-белыми».

Исправляться же вышли составы резервные. У «Крыльев» появились такие игроки как Олейников, Дмитриев и Бабаев, у «Динамо» – Боков и Окишор. Вот как раз оба последних и отметились голами за первую уже половину первого тайма. На девятой минуте Виктор Окишор «черпачком» отправил мяч на точку пенальти, где Денис Боков его принял, а вторым касанием перекинул голкипера гостей – 1:0. Красивый гол познакомил «Крылья» с резервистами «Динамо».

Через десять минут закрепил знакомство уже сам Окишор. Гагнидзе забросил направо, Макаров догнал мяч практически у углового флага и прострелил, а набежавший Виктор в касание пробил в противоход Овсянникову – 2:0. Отыгрываться «Крылья» не спешили, зато подняли градус борьбы. Корчился на газоне как раз Окишор, Шитов, а Якубу даже пришлось заменить из-за травмы. Вместо Дениса ещё в первом тайме вышел Сергей Бабкин.

Команды ещё оставили событий до перерыва, обменявшись голами в конце тайма. Сначала арбитр раззадорил москвичей – от пятки Маричаля мяч угодил в руку Макарову и за это был назначен пенальти. С 11 метров Костанца пробил под левую штангу и был точен – 2:1. «Динамо» ответило ещё до перерыва. Уже в компенсированное к первому тайму время Лепский выпилил прострел с левого края, а всё тот же Окишор одним касанием подрезал мяч над голкипером – 3:1.

Избиение самарцев продолжилось и во второй половине встречи. Окишор высоким прессингом забрал мяч у чужой штрафной площади и отыграл на Бителло, бразилец заметил подключение Гладышева, положив тому мяч точно в ножку. Ярослав будто повторил за своими коллегами, тоже аккуратно подкинул мяч над рукой Овсянникова, отправив его в сетку – 4:1.

Мог забить и сам Бителло, но решил с угла вратарской площади пробить на силу. А Овсянников сегодня пропускал только элегантные удары. Но пятый гол всё же случился. Гладышев нашёл Макарова, который сопротивления не встретил. Денис мудрить не стал, метров с 13 просто шарахнул под перекладину – 5:1. Жестокий разгром самарских «Крыльев».

Все три матча группового этапа Кубка России проиграла команда Игоря Осинькина, общий счёт – 1:9. Начало сезона у самарцев явно не задалось.