«Локомотив» одержал седьмую победу подряд, разорвав «Химки» в Кубке России

«Локомотив» и «Химки» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч третьего тура группового этапа состоялся 28 августа на стадионе «РЖД Арена».

«Химки» Франка Артиги приехали в гости к лидеру чемпионата России. Да, именно так разогнался «Локомотив», одержавший шесть побед в последних шести матчах. Конечно, на матч против гостей из Подмосковья вышла далеко не основа, но Салтыков, Пиняев, Сарвели, Сулейманов и другие тоже хотят о себе заявить. Даже на матч Кубка России Галактионов оставил в запасе Вадима Ракова.

А работу форвардов уже на четвёртой минуте взял на себя защитник Егор Погостнов. Другой оборонец Марио Митай с углового подал в штрафную, где Погостнов отклеился от Гогуа и метров с шести классно подправил мяч в угол – 1:0. После быстрого гола игра немного застыла. «Локо» атаковал спокойно, «Химки» думали, как же выправлять ситуацию.

Пока гости думали, мог залететь и второй гол. Пиняев на правом фланге обыгрался с Салтыковым, влетел в штрафную площадь и пробил метров с девяти в ближний угол зарядил – Кокарев парировал. Затем вновь могла сработать связка Митай – Погостнов. Марио подал от угла поля, Егор опасно пробил, но попал в Гогуа.

И под занавес первого тайма «Локомотив» всё-таки забил второй гол. Ненахов с правого фланга выпилил отличный навес, Сарвели мяч принял, чуть сместился и прострелил, а Тимур Сулейманов с четырёх метров пробил по пустому створу – 2:0. Он же и снял все вопросы по истечении часа игры. Тимофеев начал атаку передачей на Пиняева, Сергей легко убежал от Терехова, сместился ближе к краю и прострелил, а Тимур Сулейманов опять замкнул без проблем – 3:0.

«Локомотив» просто разносил команду Артиги. После разрезающей передачи по левому полуфлангу Тикнизян вылетал на ударную позицию – пальнул в сетку с внешней стороны. Сильянов, замыкая кросс со стандарта, направил мяч над перекладиной. Много прощали «железнодорожники», но четвёртый гол всё-таки случился.

Раков с правого фланга подал в штрафную площадь, Тикнизян метров с пяти пробил в ближний угол, но Кокарев выручил. Зато подбор остался за Дмитрием Радиковским, который головой дослал мяч в сетку – 4:0. Очень яркая и шестая кряду победа для «Локомотива». Команда Михаила Галактионова на отличном ходу!