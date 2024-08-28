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Кубок России

«Локомотив» одержал седьмую победу подряд, разорвав «Химки» в Кубке России

28 Августа 2024 • 21:27 Комментировать (1)
Локомотив Москва
4:0
Химки

«Локомотив» и «Химки» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч третьего тура группового этапа состоялся 28 августа на стадионе «РЖД Арена».

Протокол игры  
Локомотив Москва4:0Химки
(1:0) Погостнов Егор4'  
(2:0) Сулейманов Тимур43'  
(3:0) Сулейманов Тимур57'  
(4:0) Радиковский Дмитрий81'  
Митрюшкин АнтонСильянов АлександрНенахов Максим 66' (Самошников Илья ( 66') Погостнов ЕгорМитай Марио 76' (Радиковский Дмитрий ( 76') Баринов Дмитрий 58' (Раков Вадим ( 58') Тимофеев АртёмПиняев Сергей 58' (Тикнизян Наир ( 58') Сарвели ВладиславСалтыков Никита 58' (Карпукас Артём ( 58') Сулейманов Тимур
Запасные: Ньямси ЖерзиноЛантратов ИльяБатраков АлексейМорозов ЕвгенийВеселов ДаниилВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
Кокарев НикитаФилин Александр 46' (Фернандес Дани II ( 46') Терехов Сергей  52'Гогуа СедрикГолубович Петар 46' (Степанов Данил ( 46') Капленко Кирилл 74' (Абдуллахи Квари ( 74') Глушаков ДенисБерковский Илья 33' (Руденко Александр Александрович ( 33') Магомедов БуттаБакаев ЗелимханСадыгов Илья 68' (Панченко Кирилл ( 68')
Запасные: ОриньоМирзов РезиуанХосонов ХетагАнджелкович НеманьяФаринья ЭдгардоВера Лукас ГабриэльОбухов Игорь
28 августа. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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«Химки» Франка Артиги приехали в гости к лидеру чемпионата России. Да, именно так разогнался «Локомотив», одержавший шесть побед в последних шести матчах. Конечно, на матч против гостей из Подмосковья вышла далеко не основа, но Салтыков, Пиняев, Сарвели, Сулейманов и другие тоже хотят о себе заявить. Даже на матч Кубка России Галактионов оставил в запасе Вадима Ракова.

А работу форвардов уже на четвёртой минуте взял на себя защитник Егор Погостнов. Другой оборонец Марио Митай с углового подал в штрафную, где Погостнов отклеился от Гогуа и метров с шести классно подправил мяч в угол – 1:0. После быстрого гола игра немного застыла. «Локо» атаковал спокойно, «Химки» думали, как же выправлять ситуацию.

Пока гости думали, мог залететь и второй гол. Пиняев на правом фланге обыгрался с Салтыковым, влетел в штрафную площадь и пробил метров с девяти в ближний угол зарядил – Кокарев парировал. Затем вновь могла сработать связка Митай – Погостнов. Марио подал от угла поля, Егор опасно пробил, но попал в Гогуа.

И под занавес первого тайма «Локомотив» всё-таки забил второй гол. Ненахов с правого фланга выпилил отличный навес, Сарвели мяч принял, чуть сместился и прострелил, а Тимур Сулейманов с четырёх метров пробил по пустому створу – 2:0. Он же и снял все вопросы по истечении часа игры. Тимофеев начал атаку передачей на Пиняева, Сергей легко убежал от Терехова, сместился ближе к краю и прострелил, а Тимур Сулейманов опять замкнул без проблем – 3:0.

«Локомотив» просто разносил команду Артиги. После разрезающей передачи по левому полуфлангу Тикнизян вылетал на ударную позицию – пальнул в сетку с внешней стороны. Сильянов, замыкая кросс со стандарта, направил мяч над перекладиной. Много прощали «железнодорожники», но четвёртый гол всё-таки случился.

Раков с правого фланга подал в штрафную площадь, Тикнизян метров с пяти пробил в ближний угол, но Кокарев выручил. Зато подбор остался за Дмитрием Радиковским, который головой дослал мяч в сетку – 4:0. Очень яркая и шестая кряду победа для «Локомотива». Команда Михаила Галактионова на отличном ходу!

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки

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Комментарии (1) Все комментарии
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Дарт Уилфред
28 Августа 2024 в 21:32
Отличный результат, могли и больше напихать.
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