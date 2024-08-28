Гладышев сделал разгромным счёт в матче «Динамо» Москва - «Крылья Советов»

Судя по всему, «Динамо» Москва не потеряет очки в кубковом матче с «Крыльями Советов». Под конец часа игры Бителло сыграл коротким вертикальным пасом в свободную зону, туда ворвался Ярослав Гладышев и в касание внешней стороной стопы в штрафной пробил в угол ворот. Счет стал 4:1. Дубль в активе Виктора Окишора, также отличились Денис Боков и Фернандо Костанца. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.