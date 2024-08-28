«Динамо» и «Локомотив» обыгрывают своих соперников после первых таймов

Вечером среды завершается третий тур группового этапа Кубка России. В рамках заключительных игр тура «Динамо» в Москве принимает «Крылья Советов», а «Локомотив» - «Химки».

«Бело-голубые» обыгрывают гостей из Самары не без пропущенного мяча – 3:1. На гол Бокова и дубль Окишора ответил Фернандо Костанца с пенальти.

«Локомотив» же от «Химок» не пропустил за первую половину игры. На стартовых минутах встречи москвичей вперёд вывел защитник Егор Погостнов, а ближе к перерыву преимущество удвоил форвард Тимур Сулейманов – 2:0.

Текстовые трансляции вторых таймов обоих поединков проводит наш портал.