Окишор оформил дубль, «Динамо» забило «Крыльям» три гола за тайм

«Динамо» Москва играет против «Крыльев Советов» в третьем туре кубкового Пути РПЛ. Первая половина встречи получилась очень результативной. Коллектив Марцела Лички вел с запасом в два гола после ударов Дениса Бокова и Виктора Окишора. Соперник в конце тайма отыграл один мяч с пенальти от Фернандо Костанцы, а до перерыва хозяева отличились снова. Подключился по флангу к атаке своей команды Иван Лепский и низом отдал на Виктора Окишора, который оторвался от опеки соперника и отправил снаряд над голкипером точно в дальний угол - дубль и счет 3:1. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.