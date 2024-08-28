«Локомотив» противостоит «Химкам» в кубковом турнире. В конце первого тайма команда Михаила Галактионова удвоила свой перевес в счете. Максим Ненахов с правого фланга исполнил тонкий пас в штрафную на Владислава Сарвели, тот мягко простреливает мимо защитника, а Тимур Сулейманов рыбкой вогнал мяч в пустые ворота - 2:0. Напомним, что на четвертой минутой результативно пробил Егор Погостнов. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Сулейманов удвоил счёт в матче «Локомотива» с «Химками»
|Локомотив Москва
|Химки
2-й тайм
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