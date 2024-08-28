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«Крылья Советов» с пенальти отыграли один гол в матче с московским «Динамо»

28 Августа 2024 • 20:17 Комментировать
Динамо Москва
5:1
Крылья Советов
2-й тайм

Матч третьего кубкового тура в Пути РПЛ между «Динамо» Москва и «Крыльями Советов» получается результативным ещё в первом тайме. Столичная команда достаточно быстро забила два гола после ударов резервистов Дениса Бокова и Виктора Окишора. А вот в концовке 45-минутки свой шанс использовал соперник.

Кирилл Печенин выполнил прострел, и Денис Макаров остановил мяч рукой. ВАР подсказал арбитру в поле, что там было нарушение, - пенальти. Фернандо Костанца уверенно реализовал 11-метровый, пробив в нижний левый от себя угол, а голкипер в падении не смог дотянуться до мяча.

2:1 на табло, в этом матче есть интрига. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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