«Крылья Советов» с пенальти отыграли один гол в матче с московским «Динамо»

Матч третьего кубкового тура в Пути РПЛ между «Динамо» Москва и «Крыльями Советов» получается результативным ещё в первом тайме. Столичная команда достаточно быстро забила два гола после ударов резервистов Дениса Бокова и Виктора Окишора. А вот в концовке 45-минутки свой шанс использовал соперник.

Кирилл Печенин выполнил прострел, и Денис Макаров остановил мяч рукой. ВАР подсказал арбитру в поле, что там было нарушение, - пенальти. Фернандо Костанца уверенно реализовал 11-метровый, пробив в нижний левый от себя угол, а голкипер в падении не смог дотянуться до мяча.

2:1 на табло, в этом матче есть интрига. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.