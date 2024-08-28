Илич: «Мы вышли немного напуганными, но когда мы пропустили гол, начали играть лучше»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Очень хороший был второй тайм? Почему в итоге не получилось забить, и вы проиграли?

- Да, вторая половина была лучше первой. Возможно, мы вышли немного напуганными, но когда мы пропустили гол, начали играть лучше, особенно во второй половине. Когда мы играем против таких команд, как «Краснодар», были некоторые возможности, просто нужно их использовать.

- Замены, которые вы проводили, можно ли говорить о том, что это как часть подготовки к матчу с «Зенитом»? Потому что и Царукян неплохо выглядел, и Гоцук, но вы их поменяли. Чтобы поберечь силы на «Зенит»?

- По поводу Гоцука, он провел уже довольно много игр в последнее время, поэтому мы его заменили. Также у нас большая ротация игроков, поэтому производили замены.

- Сегодня много было необычного в игре «Пари НН». И Эктов с Боженовым как центральные защитники, Тичич справа. Несколько молодых футболистов вышли. Насколько вы довольны этой частью вашей игры?

- Я не такой тренер, который будет выделять кого-то одного, но если вы хотите услышать имя, то я готов сказать, что Мухин сегодня играл очень хорошо, и он заслужил это право играть сегодня. Также вы сами видели, что происходило, когда вышел Эктов. Очень хорошие моменты. Особенно во второй половине мы играли хорошо и заставляли «Краснодар» обороняться, играли больше в прессинг.

- Почему спросил, насколько вы готовы в будущих матчах этот сегодняшний опыт использовать?

- Тяжело сказать. Нам скоро предстоит тяжелейшая игра против «Зенита», одной из самых сильных команд. После этого у нас будет перерыв, возможность заново подстроить и наладить команду. Но мы играем за очки, какие-то очки мы заработали, как с «Динамо» Махачкала, но мое мнение - мы не заслужили эти очки. Но это футбол, такое случается, нам нужно готовиться дальше.