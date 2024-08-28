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Мусаев: «Ещё бы реализацию чуть поднять, забивать можно было и второй, и третий гол»

28 Августа 2024 • 20:03 Комментировать
Пари НН
0:1
Краснодар

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Насколько тяжело сложилась игра для вашей команды? По счету разрыв только в один мяч.

- Игра сложная, так и предполагалось, что она будет сложная. И в Краснодаре игра с «Нижним» была сложная. В принципе, большую часть матча мы играли в хороший футбол. Еще бы реализацию чуть поднять, забивать можно было и второй, и третий гол. Но в целом главное, что мы победили. Есть, конечно, недочеты, но в целом впечатления хорошие.

- В концовке могли несколько раз пропускать. Это «Нижний Новгород» прибавил, или «Краснодар» отдал инициативу хозяевам?

- Все вместе, наверное, совершили две грубые ошибки, которые нельзя совершать, плюс Олусегун почувствовал себя плохо, замены не было, и с его стороны были определенные проблемы, но ничего, выстояли.

- Он сможет сыграть в следующем матче? У него что-то вроде сотрясения, и лед прикладывали,  и нашатырь давали понюхать.

- Как он говорит, почувствовал недомогание, слабость, как будто перегрелся. Я думаю, что, конечно, восстановится.

- В турнирную таблицу кубковую смотрите?

- Я понимаю, что у нас 9 очков.

- Какая задача на оставшиеся три матча?

- Мы хотим выиграть в каждом матче.

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- Зачем? Вы себе и так практически обеспечили себе выход в следующий раунд турнира.

- Мы 7 сентября будем играть с Медиалигой и тоже хотим этот матч выиграть. Смысл выходить и не хотеть выиграть? Каждая тренировка, каждое упражнение надо играть на победу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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