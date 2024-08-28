Окишор удвоил перевес «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

Московское «Динамо» сделало весомую заявку на итоговый успех в кубковом матче с «Крыльями Советов». Юный нападающий Денис Боков впервые попал в стартовый состав команды и уже на девятой минуте эффектно забил. Его почин подержал Виктор Окишор. Станислав Бессмертный запустил пасом по флангу Дениса Макарова, который от лицевой линии прострелил в центр штрафной, где в одно касание пробил Окишор точно в ближний нижний угол ворот.

2:0 на табло. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.