Юный форвард московского «Динамо» открыл счёт в матче с «Крыльями Советов»

В эти минуты проходят заключительные матчи третьего тура кубкового Пути РПЛ. Как и в поединке «Локомотив» - «Химки», в игре «Динамо» - «Крылья Советов» открыт счет. На девятой минуте противостояния «черпачком» забросил в штрафную Виктор Окишор на ход Денису Бокову, который в окружении двоих защитников вторым касанием эффектно перебросил вышедшего из ворот голкипера.

В турнирной таблице динамовцы настигают одноклубников из Махачкалы и «Спартак», а у «Крыльев» нет баллов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.