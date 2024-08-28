Артига: «Подготовка к матчу с «Локомотивом» минимальная, но максимально качественная»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Очень эмоциональная игра против «Ахмата» в Грозном, очень эмоциональная концовка. Успели ли восстановиться физически, как не допустить выхолощенности после таких концовок?

- Сегодняшний матч на 100% отличается от предыдущего. Да, с «Ахматом» была очень эмоциональная встреча. Тем не менее, болельщики получили удовольствие, может быть, не все. Сегодня предстоит в корне другой матч, тем более что его хочется сыграть менее эмоционально и более аргументировано

- Как отличается подготовка «Химок» к матчам чемпионата и Кубка? В первую очередь с точки зрения выбора стартового состава?

- Мы находимся сейчас в начале пути, тем более что впереди предстоит матч с ЦСКА. Поэтому подготовка минимальная, но максимально качественная. В то же время сейчас предстоит матч, выйдет состав, у которого будет шанс показать себя и продемонстрировать свои способности на поле. Посмотрим, что будет дальше.