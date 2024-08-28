Галактионов: «Мы поздно закончили игру с «Ростовом», нам нужны более свежие футболисты, скоростные»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- В чемпионате вы вышли на первое место. Как сегодня не допустить эйфории и расслабленности?

- Да это вообще ничего не значит, сегодняшний матч - отдельная история, Кубок. Группа игроков, которая сегодня выходит в стартовом составе, нацелена доказать и показать, что мы двигаемся поступательно по качеству игры и результату. Сегодня, как я раньше сказал, это отдельный матч, в котором надо побеждать.

- Мы с вами общались перед первым кубковым матчем с «Ростовом», там вы объясняли выбор состава желанием добивать легкости в атаке, поменять линию нападения, а оборона была прежней. Сейчас вторую игру подряд ротация есть и в обороне в том числе. С чем связан именно такой выбор стартового состава?

- С одной стороны, вы правильно заметили, что через два на третий этот матч. Мы поздно закончили игру с «Ростовом», нам нужны более свежие футболисты, скоростные. Поэтому сегодня такой выбор. С точки зрения обороны мы посмотрели, кто успел восстановиться, кто на сегодняшний день готов сыграть полный матч. Соответственно выбор стартового состава от этого зависит. Но в любом случае по ходу матча тоже стратегически думаем о том, кто может выйти и усилить игру команды.

- Три человека, которые играют практически без замен, как Ненахов и Баринов, или вообще без замен, как Сильянов. Какое у них состояние?

- Готовность позволяет, опять же посмотрим, как будет матч складываться, нужно ли будет менять или нет, но на сегодняшний день они готовы начать игру с первых минут.