«Краснодар» накажут из-за шорт Смолова

В среду вечером «Краснодар» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Пари НН» в матче Кубка России. Интересно, что нападающий «быков» Фёдор Смолов действовал на футбольном поле в шортах с номером 90. При этом Смолов носит номер 19.

По какой причине Смолов вышел на игру в шортах Мозеса, пока что непонятно. При этом краснодарский клуб определённо ждёт наказание за нарушение правил – на поле было два игрока в шортах с номером 90.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт в воскресенье, 1 сентября. Команда Мурада Мусаева будет играть против лидирующего «Локомотива» в Премьер-лиге на поле соперника.