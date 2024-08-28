Осинькин: «Опасаемся ставить несколько молодых игроков одновременно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- В чемпионате сейчас есть успехи. Сейчас Кубок. Мы понимаем, что надо в чемпионате продолжать, а здесь нагрузка еще и выездной матч. Как это оцените сейчас?

- Приходится лавировать и все равно понимать состояние футболистов, потому что мы не можем рисковать. Очень важные матчи у нас в том числе и в чемпионате. Но мы все делаем для того, чтобы и на Кубок выступить хорошо. Не всегда у нас получается, но мы примерно так же реагируем на плотный график, как и все команды. Пока взять очки у нас не получилось. Наверное, в первую очередь, совсем критично по составу было у нас в Махачкале, потому что «Спартак» вчера проиграл, но все-таки у них вторые составы одни из самых глубоких в стране. Но что будет сейчас, покажет только игра. Мы хотим побеждать и в этом матче.

- Мне кажется, не то, что мы, но и у вас в команде забыли, как вратарь Богдан Овсянников в официальных играх выглядит.

- Он отлично потренировался три дня после пятимесячного перерыва. И сейчас готов к бою.

- Сегодня Костанца будет справа играть в защите. Есть молодой парень Грибакин. Что от него ждете?

- Мы понимаем, что нам надо через эти матчи смотреть кого-то из молодых футболистов. В прошлом матче у нас молодой футболист со «Спартаком» дебютировал, Бабаев. В прошлом сезоне мы давали время Ване Боброву, Лысову. Сейчас в том числе из-за состояния футболистов поставили Грибакина. Посмотрим тоже, может быть, кого-то еще из ребят мы все вместе увидим на поле.

- Мне кажется, абсолютно привычная штука для «Крыльев»?

- Конечно, да, но хотелось бы, чтобы наши молодые сильно-сильно стучались к нам в дверь. Думаю, что они хорошо работают, они стараются, прогрессируют, но пока еще немножко опасаемся мы их ставить несколько человек одновременно.