Личка: «В эти два дня больше было восстановление, чем какой-то большой тренировочный процесс»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Казалось, что у вас слева будет играть Маричаль, но подсказывают, что будет играть Лепский. Он вообще играет слева?

- Да, он уже играл и во второй команде слева. Будем его пробовать, потому что Муми Нгамалё травмирован, Гладышев играл, хочу им дать отдохнуть. Попробуем сегодня так, Лепский сыграет слева, чтобы у него также было игровое время. И посмотрим, как Скопинцев себя проявит на левом фланге. Но я уверен, что мы сможем и так сыграть.

- Нападающий Боков, что за игрок? Чего вы от него сегодня ждете?

- Он молодой игрок, из академии. Хорошо себя проявлял во второй команде. Когда мы разговаривали с тренером, он мне порекомендовал дать ему как тренировочное, так и игровое время, потому что он хорошо играл и старался на тренировках, это тоже важно. Посмотрим, что он сегодня нам покажет. Я хочу от него видеть, чтобы он играл спокойнее, не обращал внимание на давление из-за игры в первой команде на большом стадионе, а делал вещи, которые умеет.

- Мы с вами говорили после «Краснодара». Тогда было много моментов, которые не забили. Вот эти дни как провели? Надо было снять какое-то напряжение?

- Просто можно сказать, после игры на следующий день провели теорию, тренировка больше прошла на восстановление. Вчера у нас тоже было две группы по 8-9 человек, которые готовились к игре сегодня. У них была отличная тренировка, у остальных тренировка через 48 часов после игры с «Краснодаром». Они тоже спокойны. Помогли им только в стандартных ситуациях. Можно сказать, что в эти два дня больше было восстановление, чем какой-то большой тренировочный процесс.