Голевая Смолова и гол Козлова: «Краснодар» отмахался от «Пари НН» в концовке

«Пари НН» и «Краснодар» попали в одну группу Пути РПЛ Кубка России третий год подряд. В соответствующих матчах двух предыдущих сезонов нижегородцы выиграли один раз, краснодарцы – трижды (без серий пенальти).

Также «Краснодар» и «Пари НН» встречались полторы недели назад в рамках чемпионата России. Гол Боселли в конце первого тайма позволял волжанам вести в Краснодаре примерно до 70-й минуты, когда скорострельным дублем разразился Мозес Кобнан Дэвид.

В следующем по хронологии матче – также в разрезе Премьер-лиги – «Пари НН» проиграл по схожей схеме. «Крылья Советов» одержали там волевую победу. Ну а «Краснодар» успешно побывал в Москве, где на «ВТБ Арене» обыграл «Динамо».

Уже на двадцатой секунде Дюпину пришлось доказывать свою состоятельность. Вытащил он мяч практически из девятки после дальнего удара в касание Боженова. Перед той ситуацией Кривцов неудачно сыграл в подкате и по факту выкатил мяч для соперника.

Не закончилась вторая минута, а краснодарцы тоже протестировали чужого голкипера. Смолов опробовал себя справа в чужой штрафной площади. Пробил Фёдор из-под Гоцука в ближний угол – Лукьянов совладал и отразил мяч на угловой.

Не смекнули хозяева, что Смолова надо держать особенно. Хотя имелся и другой вариант – оставлять Фёдора во «вне игры». Арутюнян забросил вперёд, а Смолов не коснулся мяча, но помешал покинувшему ворота Лукьянову. Мяч тихой сапой заскочил в сетку. ВАР определил офсайд.

На девятой минуте Черников не попал в створ с линии штрафной площади, воспользовавшись скидкой от Арутюняна. Примерно с правого угла вратарской простреливал Смолов, а пробивал Мозес – Лукьянов отражал это. «Краснодар» владел большим игровым преимуществом.

Черников закинул головой под перекладину, куда мяч всё же не пустил Лукьянов. На уровне получаса игры «Пари НН» стал включаться в атаку, но пропустил сам. Смолов прострелил слева, а Козлов послал мяч в сетку через рикошеты от ног Гоцука и Лукьянова (0:1).

На старте второго тайма Кривцов в своём стиле размашистым ударом пальнул выше. Минут через десять Кривцов на левом полуфланге отдал на Батчи, а тот то ли прострелил, то ли пробил. Скорее как удар смотрелось. Неточный. Можно сказать, что Козлов не сумел замкнуть.

Смолов неплохой матч провёл. Если точнее, 3/4 матча. Потом его и бывшего капитаном Газинского заменили Кордоба и Сперцян. Эта парочка устроила головную боль для обороны волжан. Джон попал в штангу, а в другом эпизоде сфолил, когда типично продавливал.

У «Пари НН» впереди тоже было кому продавливать. Ожегович справа достаточное давление оказал на Олусегуна, выбежал один на один с Дюпиным и проткнул мяч мимо него в створ ворот. Однако защитники «быков» спасли свою команду он неминуемого, как казалось, гола.

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Ещё до этого был момент у Эктова, принадлежащего «Краснодару», но играющего за «Пари НН» на правах аренды. С левой стороны он проверил Дюпина – тот не дрогнул. Совладал вратарь «чёрно-зелёных» и с дальним ударом Тичича со штрафного в правый угол.

В концовке гости отбивались. Не было видеопросмотра после попадания мяча в руку Арутюняну. И пенальти не было. Итог – 0:1. Пятая победа подряд у «Краснодара» во всех турнирах – все они с разницей в один мяч. В группе C у «быков» уже девять очков, у «Пари НН» – один балл.

Кирилл Иванцов