Гол «Пари НН» - первое голевое действие Козлова за «Краснодар»

Вечером среды в рамках третьего тура группового этапа Кубка России нижегородский «Пари НН» играет против «Краснодара» дома. По итогу первого тайма и по ходу тайма второго «быки» впереди. Гол в составе южан оформил молодой новичок клуба Данила Козлов.

Таким образом, этот гол стал самым первым голевым действием Данилы за «Краснодар». Ранее в рамках Премьер-лиги и Кубка России Козлов не отмечался голами и голевыми передачами.

Напомним, что в прошлом сезоне Козлов выступал за «Балтику» и дошёл с калининградским клубом до финала Кубка России.

Текстовая трансляция матча «Пари НН» - «Краснодар» проходит на нашем портале.