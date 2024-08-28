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«Локомотив» огласил состав на кубковый матч с «Химками»

28 Августа 2024 • 18:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
Через 0 ч. 13 мин.

Вечером среды московский «Локомотив» будет играть против «Химок» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Лидер турнирной таблицы РПЛ огласил свой состав на грядущий поединок:

Митрюшкин, Погостнов, Сильянов, Митай, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Пиняев, Салтыков, Сарвели, Сулейманов.

Напомним, что «Локомотив» потерпел лишь одно поражение во всех официальных матчах нового сезона. В остальных «железнодорожники» победили. В результате у клуба первое место в турнирной таблице РПЛ и первое место в Кубке России в рамках группы.

Текстовая трансляция матча «Локомотив» - «Химки» - на нашем портале.

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Локомотив Москва

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