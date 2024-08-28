Скопинцев – в атаке, Тюкавин – в запасе: «Динамо» назвало состав на матч с «Крыльями Советов»

В четверг вечером «Динамо» проведёт домашний матч против «Крыльев Советов» на групповой стадии Кубка России. Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Лещук, Бессмертный, Фернандес, Лепский, Маричаль, Гагнидзе, Чавес, Окишор, Макаров, Скопинцев, Боков.

Стоит отметить, что Дмитрий Скопинцев будет действовать на позиции левого атакующего полузащитника. Константин Тюкавин начнёт игру в запасе.

Матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.