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Скопинцев – в атаке, Тюкавин – в запасе: «Динамо» назвало состав на матч с «Крыльями Советов»

28 Августа 2024 • 18:44 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 0 ч. 13 мин.

В четверг вечером «Динамо» проведёт домашний матч против «Крыльев Советов» на групповой стадии Кубка России. Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Лещук, Бессмертный, Фернандес, Лепский, Маричаль, Гагнидзе, Чавес, Окишор, Макаров, Скопинцев, Боков.

Стоит отметить, что Дмитрий Скопинцев будет действовать на позиции левого атакующего полузащитника. Константин Тюкавин начнёт игру в запасе. 

Матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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