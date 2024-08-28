«Краснодар» благодаря голу Козлова обыгрывает «Пари НН» после первого тайма

Наступил перерыв в матче третьего тура группового этапа Кубка России между «Пари НН» и «Краснодаром». «Быки» по итогу первой половины встречи смогли выйти вперёд и сейчас минимально лидируют – 1:0. Голом отметился летний новичок клуба Данила Козлов на 36-й минуте.

Напомним, что «Краснодар» в наступившем футбольном сезоне в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России ещё никому не проигрывал. Следить за ходом второго тайма кубкового матча «горожан» и «быков» можно в текстовой трансляции на нашем портале. В Кубке России южане уверенно с шестью баллами возглавляют свой квартет, опережая «Ахмат» и ЦСКА.