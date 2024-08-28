Мусаев: «Кто лучше играет на сегодняшний день, тот и играет»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Вы вот эти дни между играми чемпионата и Кубка жили в Нижнем Новгороде и там тренировались. Удалось ли качественно подготовиться к сегодняшнему матчу?

- Да особо времени не было. Через два на третий игра. Тренировались на стадионе «Локомотив», где был футбольный клуб «Волга». Там мы тренировались и провели одно занятие. Особо времени нет, восстановились в Москве, приехали к вам и вот преыигровая, сегодня играем.

- Есть ли какое-то разделение у «Краснодара» по составу?

- У нас сейчас чемпионат и Кубок. Очень много игроков получили шанс в Кубке, даже один из игроков «Нижнего Новгорода». Это хорошо, что у Кубка новый формат, и у каждого нашего футболиста есть возможность себя проявить. Вопрос по составу открыт. Кто лучше играет на сегодняшний день, тот и играет. Есть возможность сделать ротацию и проверить наших футболистов в деле с хорошим соперником.

- Фёдора Смолова давно не было в стартовом составе. Сегодня он выходит. Насколько он готов сыграть сегодня?

- Рвется в бой. У него была травма задней поверхности бедра. Такое достаточно плохое повреждение, но он уже в строю, вышел немного с «Динамо» сыграл. Думаю, что на минут 60-65 его хватит.