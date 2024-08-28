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Кубок России

Илич: «Некоторые футболисты будут играть на непривычных для себя новых позициях»

28 Августа 2024 • 17:10 Комментировать
Пари НН
0:1
Краснодар
1 4.20 X 3.70 2 1.90
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Вы выходите играть в четыре защитника. При вас это происходит впервые. С чем это связано?

- Мы играем в свою привычную схему, но у нас много травмированных игроков, поэтому некоторые футболисты будут играть на непривычных для себя новых позициях.

- В центре обороны добавляется Мухин? Или как это будет выглядеть?

- Посмотрим, увидим, но будет играть Боженов, скорее всего.

- Сегодня впервые в стартовом составе выходит Лапинский. Чем он вас убедил принять такое решение - выпустить в старте?

- Как я уже много раз говорил, у нас много, 25-26 игроков. У нас сейчас довольно большое количество матчей, каждые три дня. Нам нужно применять ротацию. Лапинский - отличный игрок, он хорошо себя проявляет на тренировках.

- Очень серьезная вообще ротация состава. Можно ли говорить о том, что Кубок на данном этапе - это такое поле для экспериментов?

- Для меня это не совсем эксперименты. Но мы вынуждены применять ротацию из-за большого количества игр. Также у нас недавно был довольно тяжелый матч. Если сравнивать Кубок и чемпионат, то они оба важны для меня. Но если необходимо выбрать, то мы больше нацелены на чемпионат.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Саша Илич

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