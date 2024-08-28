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Кубок России

Деменко оценил новичка «Спартака» Абену эксклюзив

28 Августа 2024 • 16:59 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Динамо Махачкала

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении в Кубке России махачкалинскому «Динамо».

- Как восприняли поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»?

- Никто такого не ожидал. Я предполагал, что состав у москвичей будет немного другой, но все-таки он получился боеспособным. Тем более неожиданным стало это поражение.

- То есть, вас удивило, что резерв «Спартака» не смог обыграть аутсайдера РПЛ?

- Я ожидал, что Станкович после сложного матча в Питере выпустит резервистов, но не то, что дома «красно-белые» проиграют. Не думаю, что тут была недооценка соперника. Тем более, тем ребятам, которые выходили на поле, надо было проявлять себя, чтобы претендовать на место в основе.

- У «Динамо» была глубокая линия обороны. Мы уже видели, как «красно-белые» спотыкались на такой тактике соперника. Получается, это проблема для «Спартака»?

- Это проблема для многих команд. «Зенит» тоже с этим столкнулся. А для «Спартака» это уже вторая игра в сезоне, когда он не смог взломать такую оборону. Первым был «Оренбург». В таких матчах важно забивать первыми, чтобы соперник раскрывался.

- Как вам Абена в обороне? Какие-то выводы уже можно сделать по нему?

- По одному матчу сложно сказать. Составы были не оптимальные, а «Спартак» проиграл. Для дебюта это всегда неприятно. А если судит по индивидуальным действиям Абены, видно, что это неплохой футболист. Но ему нужно время.

- До матча с махачкалинским «Динамо» казалось, что «Спартак» набрал отличный ход. Теперь команда притормозит?

- Нет. Мы понимаем, что у «Спартака» в Кубке России набрано 6 очков. Запас есть, и каких-то проблем я не вижу. Другое дело, что сейчас пойдут какие-то разговоры, к некоторым футболистам будут претензии. Пойдет спрос с тех, кто должен доказывать свое право находиться в команде. 

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- У «Спартака» прервалась одна из самых продолжительных сухих серий в истории клуба - в шести матчах подряд команда не пропускала. Это может повлиять на игроков?

- Не думаю. Большая часть футболистов вчера не играла. Понятно, что неприятный осадок останется, как после любого поражения. Но я не думаю, что в целом это станет психологическим фактором для команды

- С «Рубином» теперь легкой победы ждать не стоит?

- Не стоит. Все команды сейчас бьются и максимально создают проблемы. Тут многое будет зависеть от настроя и от того, как быстро «Спартак» реализует свои моменты. Соперники анализируют игру друг друга. Рахимов всегда хорошо тактически готовит свою команду. Поэтому для москвичей матч точно не получится простым. 

Елена Григорьевская

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