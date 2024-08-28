Голодный до голов Голенков головой принёс «Ростову» позднюю победу над «Оренбургом»

«Оренбург» и «Ростов» открывали программу среды в Пути РПЛ Кубка России. Начали они свой матч в 15 часов по московскому времени, а в Оренбурге уже было 17:00.

В первом туре группы B «Ростов» потерпел в гостях поражение от «Локомотива», а во втором дома расправился с «Химками». «Оренбург» встречался на том этапе с этими же командами, только в обратном порядке. Команда Деограсии проиграла и «Химкам» (на выезде), и «Локомотиву» (в родных стенах). То есть «Ростов» подходил к отчётному матчу с тремя очками, «Оренбург» не имел в копилке ни одного балла.

Интересно, что те и другие пересекались между собой полторы недели назад в рамках чемпионата России. Тогда была игра в Ростове-на-Дону, и потянула она за собой изрядный шлейф скандальности. В «Оренбурге» оказались капитально недовольны судейством того матча. «Ростов» там выиграл 3:2 со счёта 0:2, был ряд спорных эпизодов. В следующем туре РПЛ «Ростов» сыграл с «Локомотивом» (2:3), а «Оренбург» – с «Факелом» (0:1).

Отчётную игру мощно начал «Ростов». Не прошло и трёх минут, а у ворот «Оренбурга» уже три раза погостила тревожность. Удар Голенкова не пустил под перекладину Москвичёв. С правого фланга пошла прострельная передача от Байрамяна, но Щетинину неудобно было дотягиваться до мяча на дальней штанге. Плюс Сутормин приложился справа в ближний угол – Москвичёв парировал.

Из состава хозяев отметился ударом Оганесян на шестой минуте. Пробил Степан из-за пределов штрафной площади – мяч немного перевалил через перекладину. В общем, теперь «Оренбург» стал угрожать чужим воротам, только с приличных дистанций. На некоторой скорости прошла атака левым крылом, которую неточной попыткой завершил Караташ. Впоследствии игра подуспокоилась после изначальных всплесков.

Моменты, впрочем, не исчезли. Уткин подобрался к чужой штрафной площади и из-под Касимова низом не попал в правый угол. Степанов на стыке 28-й и 29-й минут ахнул мимо правой штанги. Куэро замыкал после углового – едва не поразил левый угол. Дальний удар Щетинина с рикошетом от Касимова – попадание в перекладину. Москвичёв там бы не спас, отскочи мяч за ленточку. Сутормин слева делал доставку к чужой вратарской, а Голенков лишь подправил мяч в руки голкипера.

Второй тайм начался блекло, но в полной скуке игра всё ж таки не увязла. Томпсон с замены впервые в сезоне вышел за «Оренбург» и проверил Одоевского в правом углу – тот справился. Минут через десять ещё бил Томпсон – выше. Уткин не ставил неразрешимых задач перед другим вратарём – Москвичёвым. Однако на ответных атаках «Ростов» нашёл свой шанс и открыл счёт.

На 83-й минуте Щетинин на правом полуфланге снабдил мячом Ланговича, тот сделал доставку к центру. Рикошет от Прохина (бывшего игрока «Ростова»), невынос от Касимова – и падающий Голенков головой отправляет мяч в сетку (0:1). Команда Валерия Карпина теперь имеет в своём багаже шесть очков в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а вот у «Оренбурга» там голые ноль баллов.

Кирилл Иванцов