Голенков эффектно открыл счёт в матче «Оренбург» - «Ростов»

Кубковый матч «Оренбург» - «Ростов» получается не очень результативным. До 83-й минуты на табло горели нули, но в итоге гости смогли открыть счёт. Кирилл Щетинин и Андрей Лангович у правого края штрафной разыграли мяч, а после подачи к линии вратарской Егор Голенков «рыбков» головой переправил в дальний угол. Счет стал 0:1.

В онлайн-таблице «Ростов» лидирует вместе с «Локомотивом», набрав по 6 очков. «Оренбург» близок к третьему поражению подряд. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.