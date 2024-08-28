«Пари НН» и «Краснодар» объявили составы на матч Кубка России

В среду вечером в рамках третьего тура группового этапа Кубка России в Нижнем Новгороде сойдутся местный «Пари НН» и «Краснодар». Оба клуба менее чем за час до игры объявили свои стартовые составы.

«Пари НН»: Лукьянов, Ведерников, Гоцук, Боженов, Глущенков, Карапузов, Трошечкин, Мухин, Царукян, Лапинский, Кутателадзе;

«Краснодар»: Дюпин, Олусегун, Арутюнян, Тормена, Петров, Газинский, Черников, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

Напомним, что «Краснодар» - на чистом первом месте группы С с шестью баллами. «Горожане» замыкают квартет с одним очком и последним местом.

Текстовую трансляцию этого поединка проведёт наш портал.