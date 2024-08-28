Тороп подвёл итоги матча против «Ахмата»

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о победе над «Ахматом» (2:0) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Вратарь отметил, что матч, в первую очередь, получился тяжелым из-за погоды.

«Он, как сказал Марко Николич, был до первой ошибки. Мне кажется, где то нам повезло», - приводит слова Торопа «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря победе «армейцы» поднялись на второе место в турнирной таблице квартета, набрав пять очков по итогам первого круга. В следующем кубковом матче, 18 сентября, они сыграют на своем поле против «Краснодара», который лидирует в группе.