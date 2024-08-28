Кечинов спрогнозировал, как кубковое поражение скажется на «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении в Кубке России махачкалинскому «Динамо».

- Как восприняли поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»?

- Очень неожиданный проигрыш. Я понимал, что на поле выйдут резервисты, но думал, что у них будет желание доказать, что они готовы играть не только на Кубок, но и в чемпионате. Стать футболистами основного состав. Имею в виду Игнатова, Хлусевича, Жозе. Но то, что мы увидели, было неожиданно. Эти ребята абсолютно не были готовы. Первый тайм «Спартак» провалил. При этом нельзя сказать, что махачкалинцы ставили какие-то неразрешимые проблемы у ворот хозяев. Они играли как «Ахмат» в недавнем матче чемпионата – строго в обороне и уповали на быстрые ответные атаки. Во втором тайме игра поменялась с выходом футболистов основы. Прежде всего, Барко. И «Спартак» сразу заиграл так, как нравится болельщикам. Было много владения мячом, проникающих передач, опасных моментов. Единственное, чего не хватало, – забитого мяча.

- Как вам новичок Абена в обороне?

- Он еще не в оптимальных кондициях. У него есть хорошие качества – фактура, цепкость, неплохая для защитника техника. Но во вчерашнем матче он был немного тяжеловат. Уверен, он еще наберет кондиции и будет показывать достойный футбол. Видно, что это мастеровитый парень.

- До матча с махачкалинским «Динамо» казалось, что «Спартак» набрал отличный ход. Теперь команда притормозит?

- Нет. Абсолютно. В основном играли резервисты. Не думаю, что Станкович позволит команде расслабиться. Раз уж она встала на этот пусть атакующего, красивого футбола, при этом нет футболистов, которые бы играли в полсилы, поэтому не думаю, что сейчас произойдет какой-то тормоз в игре.

- У «Спартака» прервалась одна из самых продолжительных сухих серий в истории клуба - в шести матчах подряд команда не пропускала. Это может как-то сказаться?

- «Красно-белые» пропустили с пенальти. В каких-то встречах такие одиннадцатиметровые не ставят. Непонятная трактовка. Даже если там и был удар по ноге, это произошло до штрафной. А потом уже шла борьба руками. Но я не могу сказать, что это сто процентов пенальти.

- Идентичный момент был недавно в матче «Динамо», и там не дали фол на Лаксальте.

- Да-да. Я и говорю. Двоякая трактовка одного и того же эпизода. Жаль, конечно, что у «Спартака» прервалась сухая серия. Значит, надо создавать новые.

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- С «Рубином» в ближайшем туре легкой победы ждать не стоит?

- Однозначно. Я все последние туры наблюдаю за этой командой. Она очень интересная, сбалансированная. В обороне полный порядок. Там есть очень неплохие созидательные футболисты и звезда для нашего чемпионата, Даку. Очень сильный форвард. Я уверен, что «Спартаку» будет сложно. Но если сравнивать уровень мастерства игроков, футболисты «Спартака» гораздо сильнее. Если будет хороший настрой, желание, самоотдача, «красно-белые» должны победить.

Елена Григорьевская