Миенти Абена: «Я официально спартаковец»

Новичок московского «Спартака» Миенти Абена высказался о своем дебюте за столичный клуб.

Вчера, 27 августа, игрок сборной Суринама вышел на поле в стартовом составе в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» (0:1).

«Счастлив дебютировать за этот замечательный клуб. К сожалению, мы не смогли победить, но обязательно вернёмся сильнее. Я официально спартаковец!» - приводит слова Абены пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что 29-летний игрок перешел из «Ференцвароша» в «Спартак» за 1,2 миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года.