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Жирков: «Спартак» опустили на землю»

28 Августа 2024 • 14:58 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Динамо Махачкала

Известный в прошлом футболист Юрий Жирков высказался по поводу поражения «Спартака» от махачкалинского «Динамо» (0:1) в кубковом матче. По словам Жиркова, «красно-белые» после этого матча спустились на землю.

«Всегда так бывает, что «Спартак» проведёт хорошую игру, например, не проиграет «Зениту». Потом у них появляются какие-то надежды, и они ими живут до следующего матча. Вот так и случилось с Махачкалой. Их опустили на землю», - цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

В то же время Жирков отметил выступление махачкалинской команды, в том числе тот факт, что динамовцы на протяжении всего матча применяли прессинг.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в последний вечер лета – 31 августа. Команда Деяна Станковича будет принимать «Рубин» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Жирков

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