«Оренбург» и «Ростов» огласили стартовые составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Оренбургом» и «Ростовом». Место в воротах команды с берегов Дона займет Даниил Одоевский.

Стартовый состав «Оренбурга»: Москвичёв, Караташ, Касимов, Перес, Зотов, Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Оганесян, Барановский, Куэро.

Стартовый состав «Ростова»: Одоевский, Чернов, Эль-Аскалани, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

Свисток о начале поединка прозвучит в 15:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.