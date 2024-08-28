Заварзин назвал причину поражения «Спартака»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал минимальное поражение «красно-белых» от махачкалинского «Динамо» в матче группового этапа Кубка России. «Красно-белые» уступили со счетом 0:1.
«Не получилось у «красно‑белых» добиться результата, но по игре они выглядели неплохо. Им просто не повезло. Но при этом я бы отметил, что команде надо было более активно играть в первом тайме», - цитирует Заварзина телеканал «Матч ТВ».
Следующий матч «Спартак» проведет в Премьер-лиге против казанского «Рубина». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 31 августа.
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