Титов дал прогноз на матч «Динамо» - «Крылья Советов»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящей встрече между столичным «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках групповой стадии Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» выйдет злым, раздраженным после неудачи с «Краснодаром». Самарцев ждет тяжелое испытание, а оборона у них не самое сильное звено. Поэтому ставлю на победу «Динамо» с форой (-1)», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» - «Крылья Советов» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.