Лунёв против участия клубов из Медиалиги в Кубке России

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев очень категорично высказался о Медиалиге.

Бывший вратарь «Байера» и «Карабаха» не понимает, для чего этот турнир пытаются ставить в один ряд с профессиональными лигами. Голкипер также подчеркнул, что существование отдельного проекта его не особо напрягает. Принять же тот факт, что эти клубы участвуют в Кубке России, он не может.

«Изначально было так, что блогеры и авторы ютуб-каналов собрались поиграть в мячик, устроить челлендж, присущий их репертуару. Теперь медийным командам дают право играть в Кубке России, что для меня несусветная дичь», - приводит слова голкипера YouTube-канал Сергея Тыртышного.

Отметим, что клуб «Амкал» смог дойти до третьего раунда. Команде предстоит сыграть против «Космоса» из Долгопрудного. Футболисты 2Drots и «БроукБойз» завершили свое выступление в прошлом круге. Также с командой «Амкал» связан главный скандал этого розыгрыша Кубка России. В матче первого круга они обыграли «Коломну» со счетом 8:1.

Ранее мы писали о том, что Лунёв, несмотря на замену в игре с «Краснодаром», сможет уже сыграть против «Оренбурга».