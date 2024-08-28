Маричаль поделился ожиданиями от кубкового матча против «Крыльев Советов»

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против самарских «Крыльев Советов».

Игрок отметил, что недавний матч в чемпионате получился равным, и соперник показал хорошую игру. Победу тогда одержали «бело-голубые» (1:0).

«Понятно, что обе команды внесут изменения в составы на матч Кубка, и думаю, что в среду будет похожая по накалу встреча», - приводит слова Маричаля пресс-служба «Динамо».

Напомним, что игра пройдет сегодня, 28 августа, на «ВТБ Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.