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Маричаль поделился ожиданиями от кубкового матча против «Крыльев Советов»

28 Августа 2024 • 12:08 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 5 ч. 47 мин.

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против самарских «Крыльев Советов».

Игрок отметил, что недавний матч в чемпионате получился равным, и соперник показал хорошую игру. Победу тогда одержали «бело-голубые» (1:0).

«Понятно, что обе команды внесут изменения в составы на матч Кубка, и думаю, что в среду будет похожая по накалу встреча», - приводит слова Маричаля пресс-служба «Динамо».

Напомним, что игра пройдет сегодня, 28 августа, на «ВТБ Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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