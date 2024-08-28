Газизов рассказал, получат ли премиальные игроки махачкалинского «Динамо» после победы над «Спартаком»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подвел итоги матча третьего тура группового этапа Кубка России, в котором команда на выезде со счетом 1:0 обыграла «Спартак».

Спортивный функционер отметил, что вся команда проявила себя хорошо, к тому же у Никиты Глушкова во время игры родилась двойня.

«Мы не разбрасываемся деньгами. Живём от матча к матчу. Посмотрим, как пройдём в Кубке дальше. А там уже понятно, что ребята получат деньги», - приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, что у «Динамо» после первого круга группового этапа Пути РПЛ шесть очков в активе.