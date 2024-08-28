Газизов прокомментировал победу над «Спартаком»

В матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России махачкалинское «Динамо» на выезде победило московский «Спартак» со счетом 1:0. Об этом успехе высказался гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Довольны победой. «Спартак» по форме сейчас – одна из лучших команд. Нет особенных эмоций, когда побеждаешь бывший клуб. По судейству сегодня вопросов нет», - передает слова Газизова «Чемпионат».

После трех туров махачкалинский коллектив набрал шесть баллов и занимает первое место в своей группе. В следующем поединке Кубка России «Динамо» на домашнем стадионе встретится с московским «Динамо».