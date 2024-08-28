Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Газизов прокомментировал победу над «Спартаком»

28 Августа 2024 • 08:00 Комментировать

В матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России махачкалинское «Динамо» на выезде победило московский «Спартак» со счетом 1:0. Об этом успехе высказался гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Довольны победой. «Спартак» по форме сейчас – одна из лучших команд. Нет особенных эмоций, когда побеждаешь бывший клуб. По судейству сегодня вопросов нет», - передает слова Газизова «Чемпионат».

После трех туров махачкалинский коллектив набрал шесть баллов и занимает первое место в своей группе. В следующем поединке Кубка России «Динамо» на домашнем стадионе встретится с московским «Динамо».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Махачкала Шамиль Газизов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Из-за них «Ростов» пропустил три и уступил в Москве: худшие игроки матча против «Локомотива» Хвичу хочет купить английский суперклуб Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии ​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг» Александр Мостовой — о том, что Умяров был признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Спартак»: «Шутка какая-то» «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Ван Дейк высказался о Клоппе, ушедшем из «Ливерпуля» Роналду назвал последний клуб в своей карьере
Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Теперь с компьютером: УЕФА рассказал, как пройдёт жеребьёвка новой Лиги чемпионов «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.08.24 в 15:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.12 3.70 3.20
Видео
28.08.24 в 17:15
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3.90 3.50 1.96
Видео
28.08.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.51 4.45 5.90
Видео
28.08.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1.51 4.45 5.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Августа
08:00 · Кубок России
Газизов прокомментировал победу над «Спартаком»
27 Августа
22:51 · Кубок России
Рахимов: «Игроки заслужили победу и показали очень хороший футбол»
22:40 · Кубок России
Пятибратов: «Всё-таки больше возможностей выиграть матч было у нас»
22:26 · Кубок России
Биджиев: «Не хотим быть командой, которая все время обсуждает пенальти»
22:17 · Кубок России
Станкович: «Непросто играть, когда команда всеми 10 футболистами находится внутри штрафной»
22:12 · Кубок России
Игрок махачкалинского «Динамо» прямо во время матча со «Спартаком» стал отцом
22:06 · Кубок России
Семшов: «Волк – сильный вратарь, он мне нравится»
21:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» прервал семиматчевую серию без поражений в официальных поединках
21:29 · Кубок России
Круговой посвятил первый гол за ЦСКА своей дочери
21:25 · Кубок России
«Факел» снова пропустил от «Рубина» в конце тайма
20:32 · Кубок России
Тедеев: «Победили абсолютно заслужено, пусть и в серии пенальти»
20:28 · Кубок России
«Спартак» уступает махачкалинскому «Динамо» по итогу первого тайма
20:22 · Кубок России
«Рубин» повёл в игре с «Факелом» после ошибки Беленова
20:18 · Кубок России
Семак: «Владели преимуществом за исключением обидного глупого пенальти, который сами себе привезли» 1
20:06 · Кубок России
Николич: ««Ахмату» надо продолжать работать, это качественная команда»
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил впервые за шесть матчей
19:57 · Кубок России
Адиев: «Если в четвёртый раз пропускаем в конце, наверное, что-то здесь мы делаем не так»
19:53 · Кубок России
«Динамо» из Махачкалы быстро повело в матче со «Спартаком»
19:37 · Кубок России
Биджиев: «Неважно, кто будет играть у «Спартака», рисунок будет один и тот же»
19:31 · Кубок России
Станкович: «Нельзя опускать планку, которая уже была задана»
19:04 · Кубок России
ЦСКА повёл в конце матча с «Ахматом»
19:00 · Кубок России
«Спартак» - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:00 · Кубок России
«Факел» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
18:56 · Кубок России
Известны причины отсутствия Рябчука и Медины в заявке «Спартака»
18:52 · Кубок России
«Факел» и «Рубин» назвали составы на очную кубковую битву
Все новости