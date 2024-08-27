Рахимов: «Игроки заслужили победу и показали очень хороший футбол»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Мы максимально близко от раздевалки находились. Как раньше говорили, бурные и продолжительные аплодисменты прозвучали. По поводу чего? Это поздравления Зотову были или реакция на ваши слова в раздевалке?

- Наверное, реакция на мои слова, которые я сказал. Потому что на самом деле по праву, надо сказать, что они заслужили победу и показали очень хороший футбол.

- Еще при счете 1:0 я увидел, что вы довольны игрой. В ваших жестах и вашей походке это смотрелось. Вы действительно были настолько уверены по ходу второго тайма?

- А если недоволен, я хуже хожу?

- Вы по-другому себя ведете.

- Всегда, когда есть удовлетворение игрой и всем, что происходит на поле, естественно, ты в любом месте доволен, что на бровке, что в раздевалке. Это нормально. Но я увидел сегодня то, что самоотдача у ребят была запредельной. Те, кто мало играли, вышли и доказывали свою состоятельность. Они доказывали конкурентоспособность. У них очень многое получалось.

- Больше всего, как показалось, от вас доставалось по ходу матча Шабанхаджаю. Он сегодня первый мяч забил за время выступления в России. Важная история?

- Важная история для него, потому что он все-таки долго не забивал. Это важно. У него были моменты. К сожалению, не всегда получалось. Но в любом случае я ему сейчас сказал на вопрос «Что, лед тронулся»? ответил, что «Все заморожено. Тебе нужно быть лучше, ты можешь».

- С Шабанхаджаем вы говорили по-немецки, а на каком языке вы говорили с Тахири перед тем, как выпускать на замену?

- Он же иранец, он же перс.

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- Мне не показалось, что с ним по-таджикски говорили?

- Это похоже на персидский язык.