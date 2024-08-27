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Пятибратов: «Всё-таки больше возможностей выиграть матч было у нас»

27 Августа 2024 • 22:40 Комментировать
Факел
0:2
Рубин

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Были ли в сегодняшней игре какие-то черты или отрезки, которые вам как тренеру в исполнении команды понравились?

- Конечно, были. Мы нормальный матч провели, мы атаковали, достаточное количество ударов по воротам нанесли, были агрессивными. Но послушайте, у нас сегодня «Факел»-м, можно сказать. У нас четыре игрока молодых получили возможность проявить себя. Ребята 2004 - 2006 года рождения оставили очень приятное впечатление, поэтому здесь не надо расстраиваться и драматизировать. Мы увидели много положительного в сегодняшнем матче. Да, единственное, что, конечно, расстраивает, это результат. Но сегодня не было равнодушных на поле, все старались. На мой взгляд, мы сегодня не были на поле худшей командой. Это как минимум. Сегодня матч должен был закончиться как минимум вничью, но, наверное, все-таки больше возможностей выиграть матч было у нас.

- Докрутим про молодёжный «Факел». Это больше вынужденная мера с вашей стороны или изначально осознанная?

- Нет, это не вынужденная мера, здесь искусственно никто никаких вещей не предпринимает. Ребята стучатся в двери главной команды, они с нами тренируются, мы их видим каждый день, видим прогресс этих игроков. Сегодня они подтвердили, что они уже боевые единицы, мы в будущем будем на них рассчитывать. Посмотрите, каждый из ребят, который сегодня был на поле, внес сегодня вклад в развитие команды. Сегодня они были смелые и решительные. Понятно, не хватает, может быть, мастерства, хладнокровия и спокойствия в каких-то эпизодах, но я очень доволен их игрой.

- Можно говорить, что остатки Кубка, еще три игры, будут вотчиной этих самых ребят, которые, как вы сказали, стучатся в состав?

- Хотелось бы нет, хотелось, чтобы ребята уже играли в первенстве и не только на Кубок. Все зависит от них. В оставшихся матчах мы также будем играть на победу, будем стараться радовать своих болельщиков и в выездных матчах. Здесь для нас этот турнир тоже очень важен.

- Понятно, что настроение в соседних раздевалках полярное, но какое настроение у вас? Что вы увидели по позам, взглядам игроков?

- Ребята расстроены, это естественно, ребята переживают это общение, спокойно и планомерно. Мы знаем, в каком направлении нам нужно двигаться. Мы ориентируемся и прекрасно представляем. Здесь важна реакция после таких поражений. Совсем скоро матч в Ростове, нужно восстанавливаться, готовиться, и все будет хорошо.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов

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