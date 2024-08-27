Биджиев: «Не хотим быть командой, которая все время обсуждает пенальти»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Какой тайм вам понравился больше и почему?

- Первый тайм понравился больше, потому что мы еще были посвежее и пытались комбинировать на чужой половине поля и создавали моменты. Оттуда пришел гол. Конечно, матч был очень тяжелый для нас, довелось провести много времени в обороне, но я считаю, что ребята - молодцы. В данном случае проявили характер, работали достаточно организованно при оборонительных действиях и сыграли на ноль. Так что я думаю, что ребята - молодцы в данной ситуации.

- Вы очень оперативно реагировали на замены, которые делал соперник. Объясните, почему в начале второго тайма, когда «Спартак» поджимал махачкалинское «Динамо», вы приняли решение выпустить двух игроков в атаку, а не укрепить оборону дополнительно?

- Потому что нам нужно было отодвинуть игру от своих ворот, поэтому мы приняли такое решение - выпустить игроков атакующего плана. Думаю, что в какой-то мере это должно было нормально сработать. Плюс еще то, что дальше идет матч чемпионата, и нам нужно было сохранять народ, поэтому принимали решения с учетом матча, который предстоит в Самаре уже через несколько дней.

- Блистательная игра вратаря. Давид Волк много вытащил. Играл ли он на вашей памяти лучше, чем сегодня?

- Давид провел хороший матч и выступил достойно. Он сейчас в хорошей форме, дай бог, чтобы так продолжал и дальше.

- В этом сезоне первый пенальти назначен в вашу пользу. Это какие-то новые ощущения?

- Честно говоря, на тему пенальти устали говорить. Не хотим быть командой, которая все время обсуждает пенальти. Хотим, чтобы эта тема затрагивала не только нас, но и другие клубы. Больше тему с пенальти не хотим обсуждать. То, что мы пробили пенальти, пробили заслуженно. Причем я с самого начала не сомневался, что пенальти был.