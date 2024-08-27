Станкович: «Непросто играть, когда команда всеми 10 футболистами находится внутри штрафной»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Первый вопрос по эмоциям, вы сегодня много реагировали по решениям арбитра. Сформировалась ли одна конкретная претензия на этот счет?

- Нет, это матч, это игра, это живые эмоции. Всегда проживаешь их.

- Поделитесь, какие это ощущения, когда ты полостью переигрываешь соперника во втором тайме, но не удается забить?

- Здесь нужно искать, анализировать и принимать решения. Непросто играть, когда команда всеми 10 футболистами находится внутри штрафной, но мы эти решения найдем.